На пляжах Сочи установят несколько десятков веб-камер

Фото пресс-службы администрации Сочи

Власти Сочи продолжают реализацию программ «Безопасный город». Сегодня в мэрии сообщили о том, что в скором времени появятся на всех официальных пляжах курорта появятся камеры видеонаблюдения ,которые будут работать в режиме реального времени.

– Согласно договору благоустройства пляжной территории каждый арендатор обязан устанавливать камеры видеонаблюдения. В большинстве своем они для индивидуального пользования и обеспечения безопасности внутри организации. Особенность веб-камер приложения «SochiCamera» в том, что они нацелены, в первую очередь, на безопасность граждан у воды и моментальное реагирование сотрудников пляжа в случае возникновения непредвиденных ситуаций, – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Видеотрансляции будут идти на специальной платформе с открытым доступом. Посмотреть, как реют чайки и сколько отдыхающих на пляже, сможет любой желающий и из любой точки мира с помощью приложения. Такой высокий уровень безопасности имеет непосредственное отношение и к присуждению международного экосертификата «Голубой флаг».

По рекомендации администрации Сочи такие камеры видеонаблюдения уже установлены на всех территориях пляжа «Приморский». Они расположены на спасательных вышках и волнорезах.