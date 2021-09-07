На северо-востоке Краснодара планируют возвести новый микрорайон

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О строительстве нового микрорайона Краснодара 7 сентября заявили в администрации Краснодарского края. Возведут его на северо-востоке краевой столицы. Это будет настоящий мини-город, инженерную инфраструктур которого сейчас разрабатывают городские архитекторы. По заданию краевых властей коммуникации должны полностью обеспечить потребности будущего нового микрорайона города.

– В Краснодаре реализуется самый крупный в России проект комплексного планирования и развития новых городских территорий. Именно здесь будет наш передовой медицинский кластер. А в непосредственной близости – реконструируемый аэропорт Краснодара и перспективная восточная промзона. С центром Краснодара их свяжет восточный транспортный коридор, – отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Микрорайон расположится на территории площадью 2,2 тысячи гектаров. Предполагается, что здесь будут жить 187 тысяч человек.

Сейчас специалисты института перспективного градостроительства проводят анализ существующего положения для разработки документации по планировке этой части Краснодара. Уже проработали структуру кварталов, рассчитали градостроительный потенциал, подготовили инженерные схемы.

- Потребность района в воде составит 110 тысяч кубометров в сутки. В генплане города есть водозабор на 40 тысяч кубометров. Поэтому здесь необходимо строить еще один объект. Сейчас ведется оценка запасов подземных вод,– рассказал директор научно–исследовательского института перспективного градостроительства Павел Спирин.

По проекту здесь возведут новые очистные сооружения, газопровод высокого давления и пять подстанций. Андрей Алексеенко поручил проработать все схемы с ресурсоснабжающими организациями и выбрать самые удобные варианты реализации.

– Планируем создать здесь в полном смысле суперсовременную по применяемым решениям платформу, на которой будем строить Краснодар будущего. По сути, мы сегодня планируем новый город на 50 лет вперед, и мы должны заложить в него большой потенциал возможного развития, предусмотреть все моменты с инженерной инфраструктурой. 187 тысяч жителей – это много, но всем должно быть комфортно жить здесь и через десятки лет, – заключил первый вице-губернатор.