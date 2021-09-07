В Горячем Ключе на 23% выполнили реконструкцию очистных сооружений

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

7 сентября в администрации Краснодарского края огласили результаты исполнения федеральных проектов «Чистая вода» и «Жилье и городская среда». Согласно плану в Горячем ключе построят станцию обезжелезивания и установят два резервуара чистой воды объемом тысяча кубометров каждый. Будут обновлены износившиеся сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. Работы по заливке фундамента под станцию очистки воды и обустройству основания под накопительные емкости уже начались на центральном водозаборе.

– Общая производительность очистных сооружений составит 12 тысяч кубометров в сутки. Реализация проекта улучшит качество централизованного водоснабжения для 25 тысяч человек, а также за счет увеличения мощности обеспечит инфраструктурное развитие города. Строительные работы должны завершить до конца этого года, - сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

Наряду с центральным объектом водоснабжения продолжают работы на втором городском водозаборе в Жидковой щели.Подрядчик приступил к реконструкции здания для насосной станции. После установят два резервуара по тысяче кубометров каждый, дизельную электростанцию и резервуар для ливневых стоков.

По проекту новые объекты обеспечат чистой водой четыре школы, восемь детских садов, две детско-юношеских спортшколы, поликлинику, больницу, дом культуры и ледовый дворец.

В этом году также завершат реконструкцию водозаборных сооружений в Новокубанске. В Белореченске новые очистные уже ввели в эксплуатацию.