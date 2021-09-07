В Сочи медведи терроризируют местных жителей

В Сочи отпугивают медведей. Фото ФГБУ «Сочинский национальный парк»

В Сочи бурые медведи стали все чаще наведываться в жилые поселки. Местные жители не раз замечали хищников, роющихся в мусорных баках. Доставалось от косолапых и мелким домашним животным. Люди вынуждены были обратиться в Сочинский национальный парк с жалобой на поведение медведей.

- Сотрудниками парка регулярно проводятся мероприятия по отпугиванию дикого зверя. Так, 7 сентября работы прошли в садовых товариществах «Родник» и «Озерный». По жалобам жителей были проведены мероприятия по обследованию территории и отпугиванию медведя шумовым прогоном от населенного пункта, - рассказал начальник отдела охраны животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе в инстаграм-аккаунте учреждения.

Шумовые атаки сработали, дикие звери покинули населенные пункты. Впрочем, эффект от запугивания длится недолго. Медведи все равно совершают набеги на владения человека и могут нанести имуществу значительный ущерб. Сотрудники нацпарка просят сообщать им обо всех встречах с бурыми медведями в городе-курорте.