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Общество7 сентября 2021 21:38

В Сочи открыли супертроллей

Новый семейный экстремальный аттракцион установили на высоте 2200 метров над уровнем моря
Евгения ХАЛИКОВА
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Фото курорта Красная Поляна

Фото курорта Красная Поляна

В высокогорном парке Красной поляны 7 сентября открыли новый аттракцион. Он расположен между горными вершинами хребта Аибга. Взяв старт у одной горной вершины, туристу предстоит преодолеть почти километр канатной дороги со скоростью 100 километров в час.

- У самой высокой точки Красной поляны- подножия горы Черная Пирамида остановка. Здесь обзорная площадка. С которой открывается вид на горные поселки, долину реки Мзымта и Большой Кавказский хребет, - сообщает пресс-служба высокогорного парка развлечений.

Аттракцион проектировали индивидуально. Разработчики учли особенностей природного ландшафта, перепады высот и температуры и при этом не забыли про безопасность.

Полетать на супертроллее можно в течении всего года.