Сочи станет доступен иностранным туристам по электронной визе

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

7 сентября глава Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение. Упрощающие визит в Сочи иностранным туристам. Ранее с инициативой ввести электронную визу и упростить въезд для иностранных граждан в Сочи выступал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Сочи – курорт мирового уровня. Город популярен у туристов, принимает представителей зарубежного бизнеса во время международных деловых мероприятий. Включение Сочи в один из пунктов пропуска по электронной визе создаст новые условия для его развития. Подтолкнет предпринимателей активнее формировать более качественные предложения для туристов, а самим отдыхающим – упростит пересечение границы при путешествии, – сказал Вениамин Кондратьев.

Порядок оформления электронной был утвержден год назад. Теперь иностранным гостям не требуется официально подтверждать цель визита. Достаточно заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления.

Срок оформления займет не более четырех дней. С момента выдачи виза будет действительна в течении двух месяцев, но находиться по ней в России можно не более 16 суток. Продление срока возможно в экстренных случаях и только по решению МИД РФ.