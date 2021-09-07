В Общественной палате Краснодарского края рассказали, как будут проходить наблюдения на предстоящих выборах

Фото пресс-службы Общественной палаты Краснодарского кряя

Общественная палата рассказала, как будет осуществляться наблюдение на грядущих выборах, которые пройдут 17,18 и 19 сентября. Члены палаты уже ознакомились со специальными чек-листами, которые позволят оценивать ситуацию на каждом участке максимально объективно, потому что задают четкие критерии оценки и исключают интерпретацию фактов самим наблюдателем.

- Наблюдатели будут приходить на избирательные участки за час до открытия, проверять их готовность и контролировать ход голосования в течение всех трех дней, — говорит Любовь Попова, председатель Общественной палаты Краснодарского края.

В общей сложности чек-листы содержат 57 пунктов, связанные с защитой здоровья, подготовкой помещения для голосования, организацией работы избирательного участка до начала голосования, соблюдение всех эпидемиологических требований. Чек-листы получили название «Золотой стандарт».