В Сириусе открыли набор учащихся в Высшую школу музыки

Фото пресс-службы Образовательного центра «Сириус».

Высшая школа музыки — учреждение профильного академического образования полного цикла. С начала сентября здесь открыли прием заявок на поступление. Зачисление будет проходить по результатам конкурса. Поступить может любой музыкально одаренный ребенок не младше 4 и не старше 15 лет.

-В концепцию нашей школы заложена система наставничества, педагоги имеют определённую свободу в формировании своих преподавательских методик, что позволяет учесть потребности каждого конкретного ребёнка, – рассказали в пресс-службе Образовательного центра «Сириус».

Учеников ждут индивидуальные мастер-классы с мэтрами эстрады, занятия по музыкально-теоретическим дисциплинам, просмотр концертов и спектаклей. За основу взят 85-летний опыт Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского.