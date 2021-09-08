Погода на 8 сентября 2021 года в Краснодаре: ожидается резкое потепление и усиление ветра

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Пекло в Краснодаре осталось позади. На Кубань пришла осень. Столбики термометров сбросили сразу по 10-15 значений. Вместе с похолоданием пришли холодные ветры. На пике порывы достигали 24 м/с.

Со среды, 8 сентября, в Краснодар вернется тепло. Только никуда не денется сильный ветер. Он сохранится как минимум до конца недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 8 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха днем составит 24 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 13 м/с.