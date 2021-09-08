Погода на 8 сентября 2021 года в Анапе: на курорте потеплеет до плюс 23 градусов

Фото: Андрей Маковозов

Бархатный сезон на кубанских курортах в разгаре. Он начался в прошлые выходные, когда температура воздуха и воды в Черном море достигли примерно одинаковых отметок.

Сейчас на курорте ожидается небольшое потепление. Уже в среду днем воздух прогреется до плюс 23 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 8 сентября 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха за день составит 23 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 2 м/с.