Аэропорт Сочи теперь пропускает иностранцев по электронной визе

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинский аэропорт готов принимать иностранных граждан по электронной визе. Теперь туристам, желающим попасть на территорию России, нужно лишь заполнить электронную анкету, загрузить фото, приложить копию паспорта и оплатить консульский сбор. Заявление будет рассмотрено в течение четырех дней. Такое распоряжении было принято правительством РФ.

- Для нас это стратегически важное решение. Мы рады, что наш курорт включен в список городов, где будет действовать электронный документ. Это будет способствовать развитию въездного туризма, а также укреплению международных связей: виза даст право участвовать в деловых, культурных и спортивных мероприятиях, - заявил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Действовать электронная виза будет 60 дней с момента ее получения.