Бархатный сезон в Сочи продлится до середины сентября Фото: Виктор КЛЮШКИН

Бархатный сезон в Сочи продлится до середины сентября. Температура воды в Черном море не опустится ниже 26 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что нынешние показатели – высокие для начала сентября. Но уже скоро вода остынет. Случится это во второй половине месяца.

- Бархатный сезон продлится на курорте как минимум до конца второй декады сентября, – говорят синоптики.

Отмечается, что на Кубани установилась сухая погода. Но она испортится ближе к выходным. Уже в пятницу в Краснодарском крае зарядят мощные ливни. Они продлятся несколько дней, но никак не скажутся на температуре воздуха в Сочи. Она останется на отметке плюс 25-27 градусов.