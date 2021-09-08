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Общество8 сентября 2021 9:45

Бархатный сезон в Сочи продлится до середины сентября

Температура воды в Черном море не опустится ниже 26 градусов
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Бархатный сезон в Сочи продлится до середины сентября

Бархатный сезон в Сочи продлится до середины сентября

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Бархатный сезон в Сочи продлится до середины сентября. Температура воды в Черном море не опустится ниже 26 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что нынешние показатели – высокие для начала сентября. Но уже скоро вода остынет. Случится это во второй половине месяца.

- Бархатный сезон продлится на курорте как минимум до конца второй декады сентября, – говорят синоптики.

Отмечается, что на Кубани установилась сухая погода. Но она испортится ближе к выходным. Уже в пятницу в Краснодарском крае зарядят мощные ливни. Они продлятся несколько дней, но никак не скажутся на температуре воздуха в Сочи. Она останется на отметке плюс 25-27 градусов.