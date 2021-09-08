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Министерство образования Кубани рассказало о работе школ с 17 по 19 сентября. На эти дни выпали выборы.

– Решение о графике работы принимает образовательное учреждение, – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в школах будут созданы отдельные помещения, где развернутся избирательные участки. Выборы никак не помешают учебному процессу, занятия могут идти в обычном режиме.

Отмечается, что школы, где избежать накладок не удастся, могут отменить занятия. Но затем они должны скорректировать учебный процесс, чтобы программа была выполнена в полном объеме.

Отметим, что с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму, членов Совета федеральной территории «Сириус» 1-го созыва, глав 63 городских и сельских поселений, депутатов 23 представительных органов муниципалитетов.