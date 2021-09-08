«Россети Кубань» повысили надежность высоковольтной ЛЭП в Адыгее

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт участка воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Центральная – Черемушки» в Майкопском районе Республики Адыгея. От надежной работы ЛЭП зависит энергоснабжение социально значимых объектов и населения города Майкопа, Майкопского района Республики Адыгея и Апшеронского района Краснодарского края.

В рамках ремонтной кампании на линии электропередачи энергетики выполнили замену порядка 130 устаревших изоляторов и установили более 70 птицезащитных устройств.

Смонтированные специалистами изоляторы из закаленного стекла обладают повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды. От качества изоляционных материалов во многом зависит надежность работы ЛЭП и безопасность энергоснабжения населения.

Птицезащитные устройства установлены для предохранения птиц от поражения электрическим током. Оборудование, состоящее из диэлектрической конструкции и крепежных элементов, монтируется на траверсах высоковольтной линии электропередачи поверх изоляторов и защищает пернатых от контакта с токоведущими элементами ЛЭП.

Наряду с экологической функцией специальное оборудование предупредит загрязнение гирлянд изоляторов от продуктов жизнедеятельности птиц, снизит риск замыкания на линии и исключит вероятность отключения ЛЭП из-за столкновения пернатых с проводами. Всего до конца года на территории адыгейского энергорайона будет смонтировано более 800 птицезащитных устройств.

– Комплекс реализованных мероприятий направлен на повышение надежности работы электросетевого комплекса в период предстоящих осенне-зимних нагрузок. Для избежания неудобств при проведении ремонта мы проводим временное изменение схем электроснабжения. Это позволяет сократить до минимума длительность ограничений электроснабжения, – отметил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. Общая протяженность линий электропередачи составляет порядка 9000 км.