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Общество10 сентября 2021 12:29

Военные и правоохранители начали получать выплаты по 15 тысяч рублей

Также по 10 тысяч перечислили пенсионерам силовых ведомств
Евгения СОРОКА
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Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

Средства для единовременных выплат военнослужащим и правоохранителям еще на прошлой недели были доведены до всех ведомств. А теперь же их перечислили на карты.

- Перечисление выплат начнут с 6 сентября, - говорила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Выплаты уже начали приходить — без сбоев.

Напомним, пенсионеры правоохранительных органов и органов безопасности получат по 10 тысяч рублей. А военнослужащие и сотрудники Министерства финансов РФ — по 15 тысяч рублей.

Стоит сказать, что эти из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов.

Ранее глава государства подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч всем пенсионерам.

Оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».