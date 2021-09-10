Военные и правоохранители начали получать выплаты по 15 тысяч рублей

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Средства для единовременных выплат военнослужащим и правоохранителям еще на прошлой недели были доведены до всех ведомств. А теперь же их перечислили на карты.

- Перечисление выплат начнут с 6 сентября, - говорила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Выплаты уже начали приходить — без сбоев.

Напомним, пенсионеры правоохранительных органов и органов безопасности получат по 10 тысяч рублей. А военнослужащие и сотрудники Министерства финансов РФ — по 15 тысяч рублей.

Стоит сказать, что эти из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов.

Ранее глава государства подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч всем пенсионерам.

Оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».