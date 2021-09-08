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Общество8 сентября 2021 10:44

В Анапе выросла стоимость аренды жилья

За два года она увеличилась больше чем вполовину
Ева МУР
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В Анапе снять жилье недешево

В Анапе снять жилье недешево

Фото: Максим ПЕСКОВ

В Анапе за два года выросла стоимость аренды жилья. Аналитики онлайн-портала «Суточно.ру» приводят данные увеличения на 52 процента.

- В среднем за сутки придется заплатить от 2,4 тысячи рублей, - сообщает газета "Анапское Черноморье".

Между тем, для курортных городов на Черном море это далеко не самый высокий показатель. Так, к примеру, по данным все того же портала «Суточно.ру», снять комнату в Геленджике можно только начиная от 3 тысяч рублей, а в Сочи - уже за 3,1 тысячи.