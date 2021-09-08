За последние полгода жители Краснодарского края обратились в ЕГРН свыше 2,45 миллионов раз

В Краснодарском крае количество выписок из ЕГРН увеличилось в 2 раза Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшую половину 2021 года жители Краснодарского края запросили из ЕГРН свыше 2,45 миллионов сведений. По сравнению с прошлым годом количество обращений выросло в 2 раза. Это связано с тем, что люди стремятся получить достоверную информацию об объектах недвижимости.

Выписка из Росреестра позволяет узнать, кто на самом деле является собственником квартиры или земельного участка, а также предоставляет полную информацию о правообладателе - в выписке указывается, есть ли у него ипотека, аресты, правопритязания, договоры участия в долевом строительстве и пр. Помимо этого, из документа можно узнать точные характеристики объекта - его площадь, кадастровую стоимость и точный адрес.

- Чтобы оценить все риски, перед покупкой недвижимости стоит проверить приобретаемый объект на всевозможные обременения. Выписка из ЕГРН в этом случае является единственным официальным документом, в котором предоставлена вся необходимая информация о недвижимом объекте. Лучше всего выписку заказывать перед заключением сделки, так как сведения госреестра недвижимости актуализируются ежедневно, - заявляет начальник отдела контроля и анализа деятельности Кадастровой палаты Светлана Галацан.

Заказать выписку из ЕГРН можно на официальном сайте.