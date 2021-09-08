В Краснодаре задержали мужчину, который изнасиловал свою 55-летнюю мать бутылкой

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Двое подозреваемых в изнасиловании 55-летний женщины задержаны в Краснодаре. По предварительным данным, в преступлении может быть замешан ее 30-летний сын. Орудовали злоумышленники с особой изощренностью.

- Их было двое и они, используя бутылку, совершили насильственные действия сексуального характера, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что второму нападавшему - 63 года. Он уже ранее был судим за разбой и махинацию с драгоценностями. Оба арестованы.

- Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.