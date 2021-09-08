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Общество8 сентября 2021 12:06

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Их всего два!
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Этот список обновляется каждый день уже более полутора лет.

За 24 часа в Краснодарском крае было сдано 239 положительных тестов на коронавирус. Это один из самых низких показателей за последний месяц.

Большое всего заболевших выявлено в Сочи. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 53 человек. Еще 46 пациентов сдал положительный тест на коронавирус в Краснодаре.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – массовая вакцинация. Она началась на Кубани почти год назад. Каждый день прививку от страшной инфекции ставят тысячи жителей. Уже сейчас вакцину получили 1,8 миллиона человек.