Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Этот список обновляется каждый день уже более полутора лет.

За 24 часа в Краснодарском крае было сдано 239 положительных тестов на коронавирус. Это один из самых низких показателей за последний месяц.

Большое всего заболевших выявлено в Сочи. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 53 человек. Еще 46 пациентов сдал положительный тест на коронавирус в Краснодаре.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – массовая вакцинация. Она началась на Кубани почти год назад. Каждый день прививку от страшной инфекции ставят тысячи жителей. Уже сейчас вакцину получили 1,8 миллиона человек.