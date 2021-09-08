Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пункты вакцинации от коронавируса заработали в вузах Краснодара. Они развернулись в КубГУ и КубГАУ. Такое решение было принято на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с ректорами учебных заведений.

Отмечается, что студенты и сотрудники вузов получили возможность получить вакцину прямо в стенах университетов. В КубГУ пункт вакцинации распахнул двери в медицинском кабинете общежития №3, в КубГАУ – в поликлинике на улице Калинина, 13, литер «А».

С графиком работы пунктов можно ознакомиться на сайте вузов. Чтобы получить вакцину, достаточно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.