Реконструкция водозабора «Новозападный» в Краснодаре запланирована на 2023 год

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В Краснодаре в 2023 году планируют провести реконструкцию водозабора «Новозападный». Ремонт связан с необходимостью улучшения качества воды. Проблему обсудили накануне на жители западной части Краснодара на встрече с главой города Евгением Первышовым и председателем городской Думы Верой Галушко.

В проекте реконструкции разработают станцию обезжелезивания. Устройство предназначено для очистки воды от избыточного железа, сероводорода, марганца и иных элементов.

- Мы скорректировали в сторону увеличения инвестиционную программу «Краснодар Водоканала». Один из таких проектов — реконструкция водозабора «Новозападный», который как раз подает воду в дома жителей западной части, в том числе, Фестивального микрорайона. Жильцами отмечено ухудшение качества воды, - прокомментировал глава города Евгений Первышов.

Кроме проблемы водозабора, на встрече обсудили вопросы ЖКХ и дорожного хозяйства. В частности, рассмотрены возможность установки контейнеров для разделения мусора, проблема въездов в жилые дворы, шум, создаваемый машинами в ночное время.