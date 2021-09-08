В Краснодаре пройдет выставка Михаила Михайловского

Выставка пройдет в музее имени Ф.А.Коваленко Фото: пресс-служба художественного музея им. Ф.А. Коваленко

В краевой столице пройдет выставка «Михаил Михайловский. Живопись». Она откроется 9 сентября в музее имени Ф. А. Коваленко и продлится до 26-го числа этого же месяца. В экспозиции собраны лучшие работы художника, написанные им за 12 лет творческой жизни. Самые известные из них - картина «Вечер», пейзаж «Зеркало», триптих «Путешествие» и другие.

"Вечер". Автор: М. В. Михайловский

Возрастная категория 12+.

Стоимость билетов: 30 - 150 рублей

Памятка «КП»:

Михаил Викторович Михайловский - кубанский художник. Родился и вырос в станице Павловской. В 1988 году окончил Краснодарское художественное училище, а затем переехал в Санкт-Петербург и окончил там институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Пейзаж «Зеркало». Автор: М. В. Михайловский

Работы, созданные Михайловским, отличаются своим колоритом и образностью. Кубанский художник умело сочетал в своем творчестве черты южного миропонимания и ленинградской художественной школы.