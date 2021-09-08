Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1,2 тысяч жителей Кубани переехали в новое жилье из аварийных домов с 2019 года. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Отмечается, что люди стали участниками нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Задача, которую перед нами ставит президент, завершить переселение на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что к этому времени новое жилье получает 2,6 тысячи человек. Сейчас они проживают в 134 аварийных домах.

Отмечается, что за два года новое жилье получили 1215 человек из 14 районов Краснодарского края.