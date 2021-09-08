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Общество8 сентября 2021 13:07

Браконьеру из Приморско-Ахтарска, незаконно ловившему рыбу, увеличили срок на 6 месяцев

Ранее мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодарском крае рассмотрели уголовное дело мужчины, незаконно ловившего рыбу в Приморско-Ахтарске, после обжалования прокурором. Обвиняемому браконьеру накануне вынесли приговор в виде лишения свободы на 2 года. В результате рассмотрения решено увеличить срок наказания еще на 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

В ноябре прошлого года мужчина незаконно выловил 68 особей судака на сумму 449 480 рублей. Часть ущерба в размере 5 тысяч рублей обвиняемый уже возместил.

В Краснодарском краевом суде с назначенным прежде приговором не согласились. Теперь мужчина будет отбывать наказание на 6 месяцев дольше. Приговор вступил в законную силу.