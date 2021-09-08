Эксперты не обнаружили нефтяных следов на дне под терминалом КТК

Фото: Александр Абакумов.

Пробы от 1 сентября 2021 года показали отсутствие донных отложений тяжелых фракций нефтепродуктов в районе морского терминала КТК, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на результаты лаборатории «Сфера».

В сообщении говорится: «содержание в донных отложениях нефтепродуктов не превышает предела обнаружения». Пробы брали сотрудники независимой лаборатории «Сфера» со дна на месте нефтяной аварии в районе морского терминала (МТ) КТК в Южной Озереевке и прилегающих районах.

Кроме того, специалисты изучили содержание нефтепродуктов в воде.

- Согласно результатам лабораторного анализа, в дельфинарии Большого Утриша содержание нефтепродуктов в воде составляет 0,005 мг/дм3, - говорится в сообщении. - Это в 10 раз меньше допустимых норм ПДК для нефтепродуктов в водоемах рыбохозяйственного значения (0,05 мг/дм3).

Такие же результаты дал отбор проб воды в 100 м от выносного причального устройства (ВПУ-1), на котором случилась авария во время погрузки нефтью греческого танкера. В остальных трех точках отбора проб морской воды – маяк в Большом Утрише, пляж в Южной Озереевке, ООПТ «Озеро Лиманчик» в селе Абрау-Дюрсо - превышения ПДК также не обнаружено.