Первая электрозаправочная станция в Сочи открылась на курорте «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

На курорте «Роза Хутор» открыта первая электрозаправочная станция (ЭЗС). Таким образом, в Сочи стартовал проект развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры при участии «Контрол Лизинг» и оператора сети электрозаправочных станций (ЭЗС) «Green Drive».

- Мы рады быть в авангарде мирового тренда отказа от двигателей внутреннего сгорания, поэтому с удовольствием участвуем в создании в нашей стране инфраструктуры, необходимой для постепенного перехода на самый экологичный и безопасный вид транспорта – электромобили. Природное достояние является нашим ключевым активом, поэтому мы постоянно повышаем стандарты требований к эксплуатации курорта, максимально сокращая след воздействия на окружающую среду горного Причерноморья, - сказал исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Таксопарк региона скоро пополнят 30 электромобилей, пять Tesla-3 уже доступны для вызова в приложении Яндекс.Такси. Они были представлены на торжественном открытии первой ЭЗС на территории «Роза Хутор», около отеля «Азимут». Вторая электрозаправка открыта в Центральном Сочи – рядом с гостиницей «Пуллман», и еще две появились в Имеретинской долине. Всего, по словам генерального директора ООО «Грин Драйв» Сергея Яковлева, в регионе и вдоль трассы М-4 "Дон" до Москвы планируется установить 20-25 быстрых ЭЗС.

- Все наши станции зарядки автомобилей обладают высокой мощностью, от 60 до 120 кВт, и заряжают электромобиль всего за 30 – 50 минут, делая зарядку комфортной для пользователей, - говорит Сергей Яковлев. - Для нас важно, чтобы электрозарядная инфраструктура была доступна пользователям не только внутри городов, но и по всей территории страны.

«Green Drive» – новая федеральная сеть электрозарядных станций, создаваемая за счет частных инвестиций и при поддержке финансового оператора «Контрол Лизинг» в рамках анонсированной Минэкономразвития РФ Концепции развития электротранспорта до 2030 года. Пилотными регионами для реализации концепции, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Казани, стал также город-курорт Сочи. По плану Министерства экономического развития РФ в этих городах в первую очередь появится инфраструктура для электротранспорта, введен нулевой транспортный налог на электромобили и бесплатная парковка для них. Так, к 2024 году запланировано открытие 20 тысяч ЭЗС, а к 2030 году – 150 тысяч.

- Наша задача сделать бизнес электротранспортной инфраструктуры привлекательным для инвесторов и предпринимателей, - говорит исполнительный директор «Контрол Лизинг» Александр Усов. – Чтобы стимулировать этот процесс, мы приобрели и вводим в эксплуатацию коммерческий флот электромобилей под одним из агрегаторов такси и оказываем поддержку инвесторам начиная с выбора моделей и финансирования приобретения зарядных станций до подбора локаций, содействия в подведении необходимых коммуникаций и дальнейшего управления эффективностью на базе нашей ИТ-платформы.