На Кубани мужчина сжег свою возлюбленную из-за ревности

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея

В хуторе Северо-Восточные Сады Майкопского района задержан 45-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве 39-летней возлюбленной.

По данным следствия, мужчина приревновал свою избранницу и устроил крупную ссору. Однако разрешить конфликт им так и не удалось. Тогда обвиняемый решил расправиться со своей возлюбленной. Он облил ее тело спиртосодержащей жидкостью, а затем поджег с помощью зажигалки.

От полученных термических ожогов женщина скончалась в больнице.

- Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК РФ по Республике Адыгея. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.