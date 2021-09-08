Системы безопасности запланировано оборудовать в детсадах и школах Краснодара

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В краснодарских школах и детских садах оборудуют системы безопасности. Мэрия города отправит запрос на финансирование из федерального бюджета. Вопрос установки камер видеонаблюдения обсудили накануне глава краевой столицы Евгений Первышов и начальник УМВД по городу Краснодару Дмитрий Остапенко.

Тестовые системы уже установлены в СОШ № 30 и 34. Так, в 30-й школе оборудовано 10 камер, рамка металлодетектора. На фасаде школы распложено еще 16 камер, которые помогают оперативно определять личность, вошедшую в учреждение.

- Уже с 2022 года установим интеллектуальные системы в школах и детских садах города, что позволит создать безопасный периметр. Финансирование планируется из федерального бюджета, - отметил глава Краснодара Евгений Первышов.