Отказали тормоза: грузовик снес четыре машины в Сочи

Фото: Владимир Соколов.

Днем 8 сентября произошла массовая авария. На Сухумском шоссе в Хостинском районе курорта грузовик на скорости протаранил четыре машины.

Фото: Владимир Соколов.

По словам очевидцев, манипулятор ехал по дороге, но перед перекрестком у него отказали тормоза. Из-за этого он протаранил сразу четыре автомобиля.

Повреждения машины получили хоть и несерьезные, однако в результате столкновения у одного из водителей травмы средней степени тяжести. Ему потребовалась помощь медиков.

Фото: Владимир Соколов.

- По факту аварии сейчас проводится проверка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в УВД по Сочи.

Отметим, что из-за аварии в районе ДТП образовалась многокилометровая пробка. Водители говорят, что стоят уже не один час.

Вот такая сейчас дорожная ситуация в районе ДТП.

По данным сервиса Яндекс.пробки, затор оценивается в 8 баллов, и пока улучшений не видно.