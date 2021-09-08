Полузащитник ФК «Краснодар» Сулейманов стал игроком турецкого клуба «Гиресунспор»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Полузащитник ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов стал игроком турецкого «Гиресунспора». Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона – 30 июня 2022 года.

Отметим, что россиянин является воспитанником ФК «Краснодар». За основную команду «быков» Магомед-Шапи Сулейманов провел 118 матчей. Он забил 23 мяча и отдал 7 передач.

«Гиресунспор» выступает в турецкой Суперлиге. После трех туров команда обосновалась на дне турнирной таблицы. Она проиграла все три матча на старте сезона.

Отметим, что за «Гиресунспор» выступает Ибраима Бальде. Он знаком краснодарским болельщикам по игре за ФК «Кубань».