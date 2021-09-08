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Общество8 сентября 2021 14:39

На Кубани ученица 9 класса призналась, что над ней надругался полицейский

Однако сам сотрудник МВД этот факт отрицает
Юлия ЧУБАКОВА
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Сейчас по данному делу проводится проверка

Сейчас по данному делу проводится проверка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отделение полиции Абинского района поступило заявление от местной жительницы. Женщина потребовала привлечь к уголовной ответственности 26-летнего сотрудника полиции из Северского района. По словам заявительницы, представитель правоохранительных органов пытался надругаться над ученицей 9 класса - 15-летней школьницей.

- Женщина сообщила, что мужчина вывез девочку в безлюдное место, на окраину хутора вечером. Там он применил по отношению к школьнице физическую силу, пытаясь склонить ее к действиям сексуального характера, - рассказал сайту "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах Кубани. - Девочка данный факт подтвердила, а вот полицейский сообщил, что ничего подобного не было.

Сейчас идет проверка, назначены различные экспертизы, которые должны показать, склонял ли полицейский девочку к сексу.

- Вполне возможно, что девочка могла все выдумать, чтобы опорочить полицейского, поэтому идет проверка, -сообщил наш источник. - Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.