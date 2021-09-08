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Общество8 сентября 2021 14:51

В Центральном районе Сочи осенью приступят к реконструкции сквера

Здесь также сделают площадку для собак
Василина КОПЫЛОВА
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Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

В Сочи обновят сквер на пересечении улиц Альпийской и Туапсинской. Зеленая зона выиграла в городском конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Сквер находится в Завокзальном микрорайоне, здесь проживают более 30 тысяч человек. Зеленую зону благоустроят на площади около пяти тысяч квадратных метров. Здесь появится современное общественное пространство и специализированная огороженная площадка для выгула собак, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Осенью в сквере приступят к реконструкции. Здесь обустроят сеть пешеходных натоптанных дорожек, проведут систему наружного освещения, создадут спортивную площадку с комплексом тренажеров, а также поставят уличную мебель.

На благоустройство сквера направлено 4,6 млн рублей, еще более 460 тысяч рублей собрали сами жители Завокзального микрорайона.