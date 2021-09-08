Фото: instagram.com/odm_krymsk

Портрет Александра Невского украсил дом в Крымске. Он появился на фасаде здания электроподстанции.

- Сегодня молодежь создала портрет Александра Невского – князя новгородского, великого князя киевского, великого князя владимирского, полководца, святого Русской православной церкви, – написал глава Крымского района Сергей Лесь в инстаграме.

Созданием картины занимались сразу несколько художников. Вместе с опытными граффитистами трудились начинающие дизайнеры. Отметим, что 2021-й утвержден как год празднования 800-летия Александра Невского в России.