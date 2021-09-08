Сочи на международной выставке представил всесезонные туристические продукты

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Международный форум-выставка "Отдых Leisure 2021" проходит в Москве. На него съехались ведущие туроператоры, авиакомпании, мировые сети отелей, национальные офисы со всех континентов мира. В мероприятии также принимает участие и департамент курортов и туризма администрации Сочи.

- На объединенном стенде курортов Краснодарского края Сочи представил всесезонные туристические продукты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Краснодарский край вместе с Сочи также представляют Анапа, Геленджик, Новороссийск, Краснодар, Темрюк. Общая композиция направлена на оздоровительный отдых, гастрономический и винный туризм, культурно-познавательные и экскурсионные программы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что около 100 самостроев снесут у железной дороги от Туапсе до Сочи. В их числе массажные салоны, магазины, игровые площадки.