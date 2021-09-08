В Сочи разыскивают байкера, сбившего маму с ребенком на пешеходном переходе

Фото: Типичный Сочи

Авария произошла днем 8 сентября на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель мотоцикла Zongshen сбил на пешеходном пешеходе двух человек и скрылся с места ДТП. Об этом говорится в ориентировке, которую распространили полицейские по городу.

- Сейчас виновник аварии объявлен в розыск. На вид мужчине 25-30 лет с повреждениями в области лица. Был одет в черные штаны, ветровку и серебристый шлем. Мотоцикл был черно-серебристого цвета, - отметили в местной полиции.

Фото: Типичный Сочи

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Мама с ребенком госпитализированы.