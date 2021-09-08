Финансирование нацпроектов на Кубани увеличилось до 50,3 миллиардов рублей в 2021 году

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В Краснодарском крае в 2021 году сумма финансирования нацпроектов возросла до 50,3 миллиардов рублей. Из выделенных средств освоено 48,5% - 24,4 миллиардов рублей. Об этом говорилось накануне на совещании главы региона Вениамина Кондратьева с вице-губернаторами и главами министерств и ведомств региона.

На Кубани более 1 миллиарда было выделено на возведение школ. А строительство Яблоновского моста дополнительно профинансировано 300 миллионами рублей.

- 1 сентября в регионе открылись 10 новых школ. 4 из них появились благодаря нацпроектам, - прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев. - Отмечу работу департамента строительства, министерства образования и муниципальных команд.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в бюджет Краснодарского края поступило более 224 млрд рублей собственных доходов. Такие цифры зафиксированы с начала года.