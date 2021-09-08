В Сочи установят четыре современных адаптивных светофора

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Четыре современных адаптивных светофора установят в Сочи до конца года. Оборудование позволит повысить уровень безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в администрации города.

- На курорте внедряют систему автоматического управления дорожным движением. Адаптивные светофоры оптимизируют с целью предотвращения ДТП, а также оборудование сможет контролировать транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

В настоящее время по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Сочи выделен 31 млн рублей. Кроме светофоров, в рамках этого нацпроекта закупят три автобуса для подвоза учащихся в школы и отремонтируют 50 муниципальных дорог общей протяженностью более 27 километров.