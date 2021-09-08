В Сочи задержали приезжую с пакетом наркотиков

Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик

Двое полицейских задержали в Сочи подозрительную женщину. Она что-то прятала под деревом, а затем фотографировала на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Полицейские задержали 42-летнюю жительницу Омской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В телефоне женщины стражи порядка обнаружили координаты оборудованного ею тайника. Из него изъяли около 500 граммов N-метилэфедрона, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее заключили под стражу.