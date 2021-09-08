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Происшествия8 сентября 2021 16:47

В Сочи задержали приезжую с пакетом наркотиков

Женщина прятала закладки в лесу под деревом
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик

Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик

Двое полицейских задержали в Сочи подозрительную женщину. Она что-то прятала под деревом, а затем фотографировала на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Полицейские задержали 42-летнюю жительницу Омской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В телефоне женщины стражи порядка обнаружили координаты оборудованного ею тайника. Из него изъяли около 500 граммов N-метилэфедрона, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее заключили под стражу.

Оперативная съемка с задержанием приезжей в Сочи
Видео: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю