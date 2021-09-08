«К городу не подъехать»: под Горячим Ключом образовалась 8-километровая пробка

Фото: gk_news2.0

На трассе «Горячий Ключ - Фанагорийское» образовались два дорожных затора - каждый по 4 километра. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» трасса в обе стороны сейчас горит багровым. Простоять автомобилистам придется почти 40 минут.

- Впереди Горячий Ключ, Пятигорка, но туда не подъехать, - сетуют водители.

Фото: gk_news2.0

Причиной пробок стала авария с участием 3 легковушек. Они столкнулись на повороте в Фанагорийку.

Фото: gk_news2.0

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.