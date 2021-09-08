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Общество8 сентября 2021 17:04

Школу на 1875 мест по улице Конгрессной Краснодара достроят к концу 2021 года

К новому году завершат и возведение нового корпуса школы № 86 в станице Старокорсунской и детского сада на 80 мест в микрорайоне Гидростроителей Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Школу Краснодара на 1875 мест запланировано достроить к концу 2021 года. Новое учреждение находится по улице Конгрессной. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Первышов на краевом совещании под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева.

Кроме того, к новому году завершат возведение нового школьного корпуса № 86 в станице Старокорсунской и детсада на 80 мест в микрорайоне Гидростроителей Краснодара.

Всего в краевой столице продолжается возведение школ с общим количеством 4075 мест и детсада на 300 детей. В детской школе искусств № 14 совсем скоро завершится ремонт входных групп, работы ведутся и в детсаду по улице Калининградской.

На совещании отмечено, что в Краснодаре более всего финансируется ремонт дорог. Более 2 миллиардов рублей выделено на реконструкцию 62 дорожных участков, работы на которых уже выполнены.