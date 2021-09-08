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Спорт8 сентября 2021 17:39

Школа молодого баскетбольного арбитра откроется в Краснодаре

Сейчас принимаются заявки на участие в семинаре
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: vk.com/lokobasket

Фото: vk.com/lokobasket

Школа молодого баскетбольного арбитра откроется в Краснодаре. Сейчас ведется набор для участия в образовательных курсах. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».

- Ознакомительный семинар для будущих баскетбольных арбитров состоится в Краснодаре 18 сентября. Чтобы попасть на курс, нужно прислать на электронную почту stat@lokobasket.com некоторые данные: ФИО, дата рождения, город, номер телефона, - пояснили в клубе.

Также в пресс-службе кубанской баскетбольной команды добавили, что сведения о месте и времени проведения семинара будут сообщены дополнительно.

Стоит отметить, что наставниками и учителями будущих арбитров станут мэтры российского судейского корпуса. Теоретическую часть проведет Сергей Буланов - комиссар ФИБА, много лет возглавлявший рейтинг лучших арбитров страны.