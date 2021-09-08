Фото: vk.com/lokobasket

Школа молодого баскетбольного арбитра откроется в Краснодаре. Сейчас ведется набор для участия в образовательных курсах. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».

- Ознакомительный семинар для будущих баскетбольных арбитров состоится в Краснодаре 18 сентября. Чтобы попасть на курс, нужно прислать на электронную почту stat@lokobasket.com некоторые данные: ФИО, дата рождения, город, номер телефона, - пояснили в клубе.

Также в пресс-службе кубанской баскетбольной команды добавили, что сведения о месте и времени проведения семинара будут сообщены дополнительно.

Стоит отметить, что наставниками и учителями будущих арбитров станут мэтры российского судейского корпуса. Теоретическую часть проведет Сергей Буланов - комиссар ФИБА, много лет возглавлявший рейтинг лучших арбитров страны.