Выставку ювелирного искусства музеев Кремля Москвы открыли в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре открылась выставка ювелирного искусства. Экспонаты из музеев Кремля Москвы находятся в историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына, сообщает пресс-служба администрации региона.

Экспозиция предлагает ознакомиться с Евангелие 18 века, переданным Екатериной II в Александро-Невскую лавру, камеей с портретом Александра I, сделанной руками императрицы Марии Федоровны, камзол Петра II и иными экспонатами.

Выставка ювелирного искусства организована при поддержке регионального Министерства Культуры.

- Уверен, что экспозиция привлечет большое число краснодарцев. Гордимся, что в Краснодаре можно ознакомиться с предметами, созданными ведущими придворными ювелирами страны, - отметил первый замминистра культуры региона Алексей Погребенко.