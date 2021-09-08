Дальний западный обход Краснодара готов на 20%

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края считают, что ввод Дальнего западного обхода в эксплуатацию способен разгрузить местные дороги. Это отрезок пути нового автомобильного подхода к Крымскому мосту. Сейчас здесь кипит работа. Уже проложены и закатаны в асфальт 10 км, то есть проект уже на 20% воплощен в жизнь. Это крупнейший в транспортной сфере Юга России объект.

- Трасса способна уменьшить транзитный трафик через краевой центр и сократит время дороги к черноморским курортам. Будущая магистраль длиной 52 км пройдет у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1304-м км трассы М-4 «Дон», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дорожники приступили к работам зимой 2020 года. Предварительно, работники АО «Донаэродорстрой» подготовили бывшие сельхозугодия к строительству магистрали: сняли более 920 тысяч кубометров грунта и отсыпали свыше 2 млн кубометров гравийно-песчаной смеси для обустройства земляного полотна. Сейчас площадь нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси составляет 300 тысяч кв. метров.

Строительство автодороги, которая соединит Крым с материком, планируют завершить в 2023 году. К этому времени на протяжении всей магистрали появятся 3 развязки и 24 искусственных сооружения: путепроводы и мосты. Стоимость проекта – 41,5 млрд руб., из которых около 10 млрд руб. – частные инвестиции.

Дорожники уверяют, что идут с опережением рабочего графика.