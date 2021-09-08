фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край стал лучшим в стране по охране труда. Как сообщили в администрации Краснодарского края регион удостоен золотой медали и диплома победителя. Награду министру труда и социального развития Кубани Сергею Гаркуше вручил директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Георгий Молебнов.

– В 2021 году в конкурсе приняли участие почти 8 тысяч предприятий из 80 регионов России. От Краснодарского края без малого 3 тыс. организаций представили 44 муниципальных образования края. Вызывает гордость, что по итогам конкурса Краснодар стал лучшим городом в области охраны труда в России. Это наша общая победа. Я хочу поблагодарить всех за плодотворную работу, – отметил на церемонии награждения Сергей Гаркуша.

Благодаря работе надзорных органов за последние пять лет на кубанских предприятиях удалось сократить общий производственный травматизм на 34,1%, травматизм с тяжелым исходом – на 27,8%, смертельных случаев на производстве стало меньше на 13,5%.

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» впервые прошел в 2016 году. Краснодарский край уже в пятый раз становится лучшим регионом России в этом направлении.