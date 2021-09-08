В Краснодарском крае к концу 2022 года обещают газифицировать практически все домовладения

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К концу 2022 года уровень газификации региона увеличится более чем на 6%, сообщили очередном заседании Федерального штаба по газификации. Заседание провел заместитель Председателя Правительства Александр Новак. Участие в совещании принял вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий. Такие амбициозные плану станут возможны благодаря бесплатному строительству подводящих газовых сетей к границам земельных участков.

– Всю необходимую работу ведут в полном взаимодействии с участниками процесса, в том числе с Минэнерго России и структурами ПАО «Газпром». На Кубани в рамках исполнения поручения Президента планируется газифицировать около 200 тысяч домовладений, что позволит увеличить уровень газификации региона более чем на 6%, – рассказа вице-губернатор Александр Трембицкий.

Краснодарский край называют общероссийским лидером по "социальной газификации". На бесплатную догазификацию уже подано почти 20 тысяч заявок. Специально для этого в регионе открыто более 400 пунктов приема заявление от граждан, также подать заявку можно через сайты ГРО. Сейчас подключают к сбору заявлений от населения и сайт МФЦ.Если газовики не будут сбавлять темпов, то уж через год газ будет подключен ко всем частным жилым домам, где это возможно.