В Сочи во время ремонта стадиона «Локомотив» подрядчик похитил 5 миллионов рублей

фото пресс-службы прокуратуры Хостинского района

В Сочи при проведении капитального ремонта «Дома физкультурника» стадиона «Локомотив» подрядчик похитил 23% от всей суммы госконтракта. Об этом стало известно после проверки прокуратуры Хостинского района.

По условиям тендера строительной организации выделили 21 миллион рублей на капитальный ремонт центра спортивной подготовки по легкой атлетике. Подрядчик обязался заменить кровлю, инженерные сети и провести еще ряд ремонтных работ. Однако, к обязанностям своим отнесся недобросовестно.

- Ремонт самого здания был проведен не полностью. Подрядная организация сдала незавершенный объект. При этом были похищены бюджетные средства Министерства спорта Краснодарского края на сумму более 5 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Хостинского района Сочи.

По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган полиции. После рассмотрения материалов проверки полицейские возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ. Руководство подрядной организации обвиняют в мошенничестве с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Ход расследования уголовного дела прокуратура будет контролировать прокуратура.