Кубанский полковник с поддельным дипломом о высшем образовании стал начальником в МВД

Кубанский полковник с фальшивым дипломом о высшем образовании стал начальником в МВД. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах следствия, полковника юстиции подозревают в подделке документов.

- По данным издания в 2000 году Герман Яловой поступил в Ставропольский университет им. Чурсина, из которого, впрочем, был отчислен за систематические прогулы. Продолжил свое образование в Краснодарском юридическом институте МВД России. Причем был зачислен сразу на 6-й курс благодаря липовой справке об академическом обучении с 1998 года по 2000 в профильном вузе. Где была приобретена эта справка, сейчас устанавливает следствие, - рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

После окончания института Яловой проработал какое-то время участковым инспектором, а в 2013 году получил назначение на должность заместителя начальника следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД по Краснодару.

В 2018 году не прошел аттестационную комиссию и был уволен, как несоответствующий занимаемой должности. Полковник юстиции смог восстановиться в должности по решению суда и проработал в структуре МВД еще 3 года, пока по приказу главка его не уволили со службы по отрицательным мотивам.

В ходе расследования дела следователи намерены провести проверку публикаций в прессе о том, что полковник владеет дорогой представительской иномаркой и особняком в центре Краснодара.