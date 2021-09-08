Узнали, где будут отключения света в Сочи 9 сентября 2021 года

С 08:00 до 18:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка) погаснут осветительные приборы в квартирах Адлерского района по улицам Аллейная, Чкалова, Просвещения и в переулке Прибрежный.

В Хостинском районе запланированы ремонтные работы с 07:00 до 19:00. Будут затронуты улицы Пятигорская (частично), СТ "Заполярник", 54/2, Земнухова (частично), Грибоедова, 1-50, Лысая Гора (частично), Серафимовича, 5-25, Учительская, 20-35, Измайловская (частично), Калиновая (частично); Краснодонская, 36б, Саят-Нова. В селе Красная Воля работы пройдут по ул. Володи Ульянова.

Также в Хосте электрики будут работать на ул. Абовяна (частично), пер. Черешневый, ул. Армянская, пер. Армянский, пер. Комбинатовский. Здесь работы пройдут с 07:00 до 19:00.

В Лазоревском районе замена электрооборудования начнется с 08:00 до 19:00. Стоит подготовиться заранее жителям посёлка Дагомыс ул. Старошоссейная (ЖК Каравелла Португалии); посёлка Головинка ул. Кичмайская, ул. Ачмизова, ул. Ахинтам, ул. Шахе и ул. Убыхская.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежную подачу электричества, - сообщили в Сочинских электросетях.

В Центральном районе города-курорта по плану веерные отключения пройдут на ул. Красная (частично), ул. Альпийская, 1-50, пер. Докучаева, 1-30, ул. Севастопольская, 1-40; пер. Хлебозаводской, пер. Рабочий, ул. Кавказская, СО «Заря-3», ул. Восточная, ул. Виноградная (частично), ул. Приморская, 15а.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.