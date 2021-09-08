В Новороссийске появился муниципальный симфонический оркестр

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В Новороссийске создан муниципальный симфонический оркестр. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города-героя Игорь Дяченко. Оркестр появился в прошлом году, но сейчас получил статус муниципального. Прописался новый ансамбль в Городском дворце культуры.

- Сегодня вручил штатное расписания оркестру «Черноморская симфония». Это важное событие для культурной жизни нашего города. За год своего существования оркестр уже полюбился многим ценителям живой классической музыки, -рассказал в своем аккаунте мэр города Игорь Дяченко.

Сейчас костяк оркестра составляют 15 артистов, но в будущем коллектив будет увеличен. Таким образом, в Доме культуры возникнет творческий фундамент для будущей городской филармонии.