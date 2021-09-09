Погода на 9 сентября 2021 года в Краснодаре: потеплеет до плюс 25

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Потепление ожидается в Краснодаре. Кубань приходит в себя после резкого похолодания. Каждый день воздух прогревается сильнее, чем вчера.

Так уже в четверг столбики остановятся на отметке в плюс 25 градусов. Этот показатель станет рекордным за последнюю неделю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 9 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 25-26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но никуда не денется сильный ветер. На пике его порывы будут достигать 12 м/с.